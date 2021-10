Maximiano ficou "triste" por deixar o Sporting, mas está "muito contente" no Granada

Luís Maximiano não esconde que deixar o Sporting o deixou "triste", no entanto, já está adaptado ao Granada, onde quer continuar a crescer.

"Fiquei um pouco triste quando saí do Sporting, mas estou completamente adaptado a Granada, onde encontrei boas condições para crescer. Sinto-me feliz por ver as pessoas reconhecerem o meu trabalho", referiu o guarda-redes, em entrevista ao site oficial do Granada.

O português "sabia que era um jogador muito acarinhado" no Sporting, contudo, por vezes, "há que seguir em frente e procurar novas coisas na vida e novos capítulos" na carreira, de forma a continuar a crescer:

"Estou muito contente por estar aqui e sei que estão contentes com o meu trabalho. Espero continuar a melhorar e dar muitas alegrias aos adeptos. Tento melhorar ao máximo para ser o mais completo possível."

Ídolo Rui Patrício

Questionado sobre as referências que tem na posição, Max, de 22 anos, revelou que cresceu a ver Rui Patrício bilhar no Sporting e na seleção.

"Sempre foi um guarda-redes de que gostava e gosto. Seguia-o e tinha o sonho de jogar como ele jogava. Hoje em dia somos amigos, falamos muito e ele ajuda-me muito", contou o guarda-redes do Granada.

Luís Maximiano trocou o Sporting pelo Granada no verão, a troco de, no mínimo, 4,5 milhões de euros, com contrato de quatro temporadas. Estreou-se a titular a 13 de setembro e não mais largou o lugar.