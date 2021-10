Loum marca e tira Alavés da zona de despromoção

O Alavés recebeu e venceu o Elche, por 1-0, com o golo da vitória a ser apontado por Loum.

O médio emprestado pelo FC Porto foi decisivo na vitória do Alavés, com golo apontado aos 47 minutos de jogo que decidiu a partida. Este foi o primeiro golo de Loum pelo Alavés, ao décimo jogo realizado.

Com este resultado, o Alavés soma a segunda vitória seguida e sobe ao 17º lugar, fora da zona de despromoção, com nove pontos. O Elche tem mais um ponto, no 15º posto.

Outros resultados

Espanhol 1-1 Athletic Bilbau