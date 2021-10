Kohfeldt volta ao ativo para treinar o Wolfsburgo

O Wolfsburgo anunciou a contratação do treinador alemão Florian Kohfeldt, que assinou contrato por duas temporadas.

O jovem técnico de 39 anos tem quatro temporadas de experiência na Bundesliga, sempre no Werder Bremen. O fim da ligação foi na temporada passada, quando não evitou a descida de divisão.

O Wolfsburgo, que está na Liga dos Campeões, está no nono lugar da Bundesliga e despediu o treinador Mark van Bommel, por haver "mais fatores a separar do que a unir" as duas partes e devido a "uma falta de convicção" para dar a volta aos maus resultados "o mais rapidamente possível".

Na Liga dos Campeões, o Wolfsburgo é último de um grupo com Red Bull Salzburgo, Sevilha e Lille.