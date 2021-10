Hernâni Fortes rescinde contrato com o Levante

O português Hernâni Fortes rescindiu contrato com o Levante esta terça-feira, informou o clube espanhol em comunicado no site oficial.

O extremo, de 30 anos, chegou ao Levante na temporada 2019/20, proveniente do FC Porto. Nessa época, marcou três golos em 22 jogos em todas as competições, no entanto, acabou por perder espaço.

Em 2020/21, foi emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita. Regressou ao Levante este verão, porém, não tinha ainda somado qualquer minuto e acabou por rescindir o contrato que terminava no final da época.

Formado entre Cova da Piedade e Atlético CP, o extremo português brilhou no Vitória de Guimarães antes de rumar ao FC Porto, onde nunca conseguiu afirmar-se em pleno. Ainda assim, e mesmo com empréstimos ao Vitória e aos gregos do Olympiacos pelo meio, registou sete golos em 52 jogos pelos dragões e venceu um campeonato e uma Supertaça.

Hernâni é um jogador livre. Pode assinar por novo clube em janeiro.