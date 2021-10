Favoritos Dortmund e Leipzig seguem em frente na Taça

O Borussia Dortmund venceu em casa o Ingolstadt (2-0), do segundo escalão, e o Leipzig triunfou em casa do Babelsberg (1-0), do quarto, e ambos seguem em frente na Taça da Alemanha de futebol.

Sem algumas das principais figuras, como o norueguês Haaland ou o português Raphäel Guerreiro, coube ao belga Thorgan Hazard o destaque: entrou aos 71 em Dortmund, marcou no minuto seguinte e ainda 'bisou' aos 81, em ambos os casos a passe de Brandt.

Apesar de mais de 20 remates, o Leipzig não foi além da vantagem mínima em casa de um adversário do quarto escalão, com André Silva no "onze" até aos 69 minutos, avançando graças a um tento solitário do húngaro Szoboszlai, aos 45.

Os dois clubes avançam para a fase seguinte, em que já está o detentor do troféu, o Bayern de Munique, assim como o Hoffenheim, que goleou o Kiel (5-1), e o Hertha Berlim, vencedor em casa do Munster (3-1).