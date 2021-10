Chelsea e Arsenal seguem em frente na Taça da Liga

O Arsenal apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer por 2-0 o Leeds, enquanto o Chelsea teve de "recorrer" ao desempate por grandes penalidades para eliminar o Southampton.

Com o internacional português Cédric Soares no onze, os gunners inauguraram o marcador aos 55 minutos, por intermédio de Callum Chambers, que tinha entrado na partida segundos antes, e fixaram o resultado aos 69, através de Eddie Nketiah.

O lateral luso Nuno Tavares começou a partida no banco de suplentes do Arsenal, tendo sido lançado por Mikel Arteta no último quarto de hora.

Já o Chelsea esteve em vantagem diante do Southampton, com um tento do alemão Kai Havertz, aos 44 minutos, só que Che Adams repôs o empate 1-1 para os saints, aos 47, obrigando o encontro a ser resolvido no desempate por grandes penalidades.

Os blues acabariam por ser mais eficazes nos castigos máximos e venceram por 4-3.

No outro encontro do dia, o Sunderland, do terceiro escalão, também eliminou o Queen"s Park Rangers, do segundo, nas grandes penalidades, após o "nulo" (0-0) no tempo regulamentar.

Os restantes cinco jogos dos oitavos de final da Taça da Liga inglesa estão agendados para quarta-feira: Preston North End-Liverpool, Stoke-Brentford, Burnley-Tottenham, Leicester-Brighton e West Ham-Manchester City.