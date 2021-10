AC Milan vence Torino e sobe à liderança da Serie A

O AC Milan recebeu e venceu o Torino, em San Siro, e subiu à liderança isolada da Serie A, ainda que à condição.

O único golo da partida foi marcado aos 14 minutos de jogo pelo internacional francês Olivier Giroud, assistido por Krunic.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que perdeu por 1-0 no Estádio do Dragão, está quase imparável na Serie A, agora com nove vitórias e um empate.

A série de resultados positivos dá agora a liderança isolada do campeonato ao AC Milan, com 28 pontos, mas mais um jogo disputado do que o Nápoles, com 25 pontos. Já o Torino segue no 13º posto, com apenas 11 pontos.

Outros resultados

Spezia 1-1 Génova

Veneza 1-2 Salernitana