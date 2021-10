Abel Ferreira vence e sobe ao segundo lugar do Brasileirão

O Palmeiras ascendeu ao segundo lugar do Brasileirão, na madrugada desta terça-feira, ao derrotar o Sport Recife, por 2-1, em casa.

A equipa do treinador português Abel Ferreira até começou o jogo a perder, fruto do golo madrugador de Leandro Barcia, aos quatro minutos.

O Verdão, que fez quase 40 remates, reagiu na segunda parte. Marcou primeiro Luiz Adriano, aos 53 minutos. Já o jogo parecia destinado ao empate quando Felipe Melo consumou a reviravolta ao minuto 81.

Com este resultado, o Palmeiras sobe ao segundo lugar do campeonato brasileiro, com 49 pontos, menos 10 (e mais um jogo) do que o líder, o Atlético de Mineiro. A equipa de Abel também está à mercê do Flamengo, quarto com menos três pontos mas também menos três jogos.