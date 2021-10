Wolfsburgo coloca treinador interino no lugar de Van Bommel

Rei morto, rei posto. O Wolfsburgo durou menos de um dia a subir o ex-adjunto Michael Frontzeck a treinador principal, de forma interina, depois de ter despedido Mark van Bommel "com efeito imediato".

No domingo, o clube alemão informara que demitira o antigo internacional holandês, de 44 anos, por haver "mais fatores a separar do que a unir" as duas partes e devido a "uma falta de convicção" para dar a volta aos maus resultados "o mais rapidamente possível": os lobos somam oito jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas.

Uma decisão que deixou Van Bommel "surpreendido e desapontado".

Esta segunda-feira, o Wolfsburgo anunciou que Frontzeck, até ver adjunto de Van Bommel, foi colocado ao comando da equipa de forma interina.