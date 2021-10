Guardiola quer levar Toni Kroos para o Manchester City

Pep Guardiola estará interessado em levar o alemão Toni Kroos, do Real Madrid, para o Manchester City, segundo o jornal catalão "El Nacional".

O médio-centro, de 31 anos, termina contrato com o Real Madrid em junho de 2023, pelo que arrisca perder espaço na equipa de Carlo Ancelotti por altura do Mundial 2022, em que pretende marcar presença. Além disso, estará à procura de um último contrato na carreira, algo que não é apanágio dos madrilenos dar aos seus jogadores mais velhos.

Por outro lado, de acordo com a referida fonte, Florentino Pérez pretende aplicar a Kroos a solução que encontrou para Luka Modric. O médio croata, de 36 anos, renovou por uma temporada, até junho de 2022.

Um caminho que poderá não agradar a Kroos, permitindo a entrada em cena do Manchester City, para uma reunião com Guardiola que, segundo o "El Nacional", fará "todos os possíveis" para contratar o alemão.

Guardiola empenhado em recuperar Kroos

Kroos foi orientado por Guardiola no Bayern de Munique em 2013/14. Uma relação que não terminou bem e que precipitou a saída do médio para o Real Madrid. Contudo, o conflito estará sanado e o internacional alemão veria com bons olhos a mudança para a Premier League.

Ainda assim, Kroos não tomará uma decisão até ao dia 1 de janeiro. Recentemente recuperado de lesão, o médio pretende, primeiro, ver se Ancelotti conta com ele a curto, médio e longo prazo, no Real Madrid.

Toni Kroos chegou ao Real Madrid no verão de 2014. Tem 324 jogos disputados e 22 golos marcados pelos "merengues", com que conquistou duas Ligas espanholas, duas Supertaças de Espanha, três Supertaças Europeias, quatro Mundiais de Clubes e três Ligas dos Campeões.