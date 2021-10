Real Sociedad lidera campeonato após empate com Atlético Madrid

O Atlético Madrid empatou 2-2, em casa, contra a Real Sociedad (2-2), em partida da jornada 10 da liga espanhola.

A equipa basca adiantou-se, com golos de Sorloth e Isak, mas os colchoneros reagiram com um bis de Luis Suarez.

João Félix foi titular e fez a assistência para o primeiro golo do avançado uruguaio.

Com este empate, a Real Sociedad lidera o campeonato, com 21 pontos, mais um que Real Madrid e Sevilha (ambos com menos um jogo). Já o Atlético Madrid está na quarta posição com 18 pontos.