Rafael Leão marca na vitória do Milan

O Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Bolonha, por 4-2), na jornada nove da liga italiana.

O português Rafael Leão esteve em destaque e marcou o primeiro golo dos rossoneri.

Os outros golos do Milan foram apontados por Calabria, Bennacer e Ibrahimovic.

Já pelo Bolonha, que terminou reduzido a nove jogadores, marcaram Ibrahimovic, na própria baliza, e Barrow.

Com este triunfo, o Milan subiu, provisoriamente ao primeiro lugar com 25 pontos, mais um que o Nápoles (que defronta a Roma no domingo).