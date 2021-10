Ajax vinga Supertaça e goleia PSV

O Ajax goleou o PSV Eindhoven por 5-0, em partida da jornada 10 da liga dos Países Baixos.

Os golos foram apontados por Berghuis, Haller, Antony, Klaassen e Tadic.

Os adversários do Sporting na Liga dos Campeões vingaram, assim, a goleada sofrida contra o PSV, equipa eliminada pelo Benfica na pré-da Champions, para a Supertaça (0-4).

Destaque para as titularidades de Bruma, ex-jogador do Sporting, e Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica.

Com este triunfo, o Ajax reforça a liderança no campeonato, com mais quatro pontos que o PSV.