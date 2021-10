Guedes ajuda Valência a salvar empate tardio com o Maiorca

O internacional português Gonçalo Guedes ajudou, este sábado, o Valência a resgatar um ponto na receção ao Maiorca (2-2), já para lá dos 90 minutos, a contar para a jornada 10 da Liga espanhola.

Ao intervalo, os insulares venciam, em Valência, por 0-2, com golos "express" de Ángel Rodríguez, aos 32 minutos, e de Mouctar Diakhaby, na própria baliza, aos 38.

No entanto, na segunda parte, a expulsão de Lee Kang-in galvanizou os morcegos para a recuperação ao cair do pano. Aos 93 minutos, Guedes reduziu e, aos 98, José Gayà fez o empate.

Até ao final, ao minuto 99, ainda houve tempo para Antonio Sánchez deixar o Maiorca a jogar com nove.

O Valência sobe, assim, ao 10.º lugar do campeonato espanhol, com 13 pontos. O Maiorca encontra-se no 12.º lugar, com um ponto a menos do que os "che".