Salah gostaria de ficar no Liverpool até ao fim da carreira

Mohamed Salah gostaria de terminar a carreira no Liverpool, mas reconhece que a decisão depende da vontade da direção do clube inglês.

O avançado de 29 anos está em negociações para renovar contrato com os "reds", com o atual vínculo a terminar daqui a duas épocas, em 2023. O extremo, melhor marcador da Premier League, não pensa em sair.

"Se me perguntarem, eu adorava ficar no Liverpool até ao fim da minha carreira, mas não depende de mim. Depende do que o clube quer e não o que eu quero", começa por dizer.

O extremo egípcio diz que não se imagina a defrontar o clube no futuro: "Não me vejo a jogar contra o Liverpool, ficaria triste se isso acontecesse. Vamos ver o que acontece no futuro".

Salah chegou ao Liverpool em 2017, depois de despontar na Roma. No total, soma 137 golos em 214 jogos pelos "reds", tendo ajudado a conquistar a Liga dos Campeões e o campeonato inglês.