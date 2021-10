Mainz regressa às vitórias com goleada ao Augsburgo

O Mainz voltou às vitórias na abertura da nona jornada da Bundesliga com uma goleada por 4-1, em casa, com o Augsburgo.

A vitória ficou construída em 15 minutos na primeira parte: Onisiwo abriu o marcador aos 10 minutos, Stefen Bell fez o segundo aos 15 minutos e Jonathan Burkardt dilatou vantagem para três, aos 26 minutos de jogo.

Já na segunda parte, André Hahn assistiu Andi Zeqiri para o único golo do Augsburgo, aos 69 minutos, instantes antes de Burkardt bisar, aos 71 minutos de jogo e fechar o marcador.

Depois de uma série de três derrotas seguidas, o Mainz voltou aos triunfos e sobe ao sexto lugar, à condição, com 13 pontos.

O Augsburgo vai terminar a jornada na zona de despromoção. Está no 16º posto, com seis pontos, e pode cair para 17º, caso o Arminia Bielefeld some pontos.