Bruno Alves ia retirar-se, mas Cristiano Ronaldo não deixou

Bruno Alves esteve para pendurar as botas após deixar o Famalicão e ficar sem clube, num volte-face do mercado de transferências de verão. No entanto, uma chamada de Cristiano Ronaldo fê-lo mudar de ideias.

Em entrevista ao portal grego "Sport24", o central internacional português, de 39 anos, revela que, quando saiu do Famalicão, apenas três semanas depois de ter assinado contrato, após deixar o Parma, "não sabia o que fazer" e "tinha praticamente decidido abandonar o futebol".

"O meu coração não queria parar, queria continuar. Depois o Cristiano, que tinha ficado surpreendido com o súbito divórcio com o Famalicão, telefonou-me, sem saber o que se tinha passado, e disse-me: 'Tens de continuar a jogar. Tu tens cuidado com o corpo, estás em boa forma. Sei o quanto amas o futebol, por isso continua, não desistas'", conta.

O defesa, que acabou por reforçar o Apollon Smyrnis, da Grécia, explica que a chamada de Ronaldo "influenciou e mudou a decisão de continuar a jogar", pois foi um "grande apoio ouvi-lo do melhor do mundo":

"Se o Cristiano me diz para continuar, porque acredita em mim e acredita que consigo, então é porque consigo mesmo. Inspirou-me a continuar."

Bruno Alves esclarece que deixou o Famalicão devido a "um pequeno problema com o treinador", Ivo Vieira. No entanto, não guarda "quaisquer más memórias" do técnico, nem do clube minhoto. "Simplesmente não funcionou e decidi terminar antes de começar", relata o defesa.

Manchester pode dar a CR7 o que deseja

Também Cristiano Ronaldo mudou de clube, no verão. Bruno Alves, que o vê como "um exemplo em tudo, como futebolista, como pessoa, como pai", assume que ficou surpreendido por vê-lo deixar a Juventus.

"O Ronaldo é uma pessoa determinada. Pensei que ficaria, mas o futebol abre portas muito rapidamente. O [Manchester] United pode dar-lhe o que quer, a expectativa de conquistar mais uma Liga dos Campeões e de jogar na melhor Liga do mundo", sustenta o companheiro de seleção de CR7.

No Apollon Smyrnis, Bruno Alves demorou a arrancar, mas soma já cinco jogos consecutivos a titular. Os resultados, porém, não têm acompanhado o rendimento individual: a equipa ateniense ainda não ganhou qualquer jogo, esta época, somando dois empates e quatro derrotas. Encontra-se no 14.º e último lugar da I Liga da Grécia, com apenas dois pontos.