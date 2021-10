Angers empata em Saint-Étienne e falha ataque ao segundo lugar

O Angers foi até casa do Saint-Étienne empatar a dois golos e falhar o "assalto" ao segundo lugar da Ligue 1.

O jogo começou mais tarde do que era suposto devido ao comportamento dos adeptos, que arremessaram vários engenhos pirotécnicos para o relvado. A polícia foi obrigada a intervir para acalmar os adeptos e as equipas foram mesmo obrigadas a recolher aos balneários.

O treinador do Saint-Étienne, Claude Puel, é o alvo da ira dos adeptos, que exigem a sua demissão.

Ismael Traoré abriu o marcador para os visitantes, aos 28 minutos de jogo e Fulgini dilatou a vantagem, aos 56 minutos de jogo. Khazri ainda reduziu para o Saint-Étienne, aos 61 e o golo do empate surgiu já em cima do apito final, por Mickael Nade, aos 94 minutos de jogo.

Em caso de vitória, o Angers subiria ao segundo lugar, mas contenta-se com o quarto posto, com 17 pontos, e pode cair várias posições nesta jornada.

Já o Saint-Étienne está no último lugar da tabela, com cinco pontos, e ainda sem qualquer vitória em 11 jogos disputados no campeonato.