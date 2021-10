José Mourinho garante que não trocará Roma pelo Newcastle

José Mourinho garante que não troca a Roma pelo Newcastle "por nada".

O Newcastle foi comprado por um consórcio saudita que pretende levar o clube ao topo do futebol inglês e, na quarta-feira, anunciou a saída de Steve Bruce, após um mau arranque de época. Questionado sobre as notícias que o têm apontado ao lugar, Mourinho foi categórico.

"Não existe nada. Não vou abandonar os meus rapazes por nada. Assinei por três anos e não vou sair daqui", assegurou o treinador português.

José Mourinho chegou esta época à AS Roma. Em 12 jogos, venceu nove e perdeu três. Encontra-se no quarto lugar da Liga italiana, com 15 pontos, menos dois do que o terceiro, o Inter de Milão, seu antigo clube.

O técnico português, de 58 anos, falava na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Bodo Glimt, da Noruega, relativa à terceira jornada do grupo C da Conference League. Jogo marcado para esta quinta-feira, às 17h45. A Roma lidera com seis pontos, mais dois do que os nórdicos.