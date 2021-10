UEFA avisa que forçar votação sobre Mundial bienal pode ter "consequências terríveis"

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, avisou o homólogo da FIFA, Gianni Infantino, que insistir numa votação sobre a hipotética realização bienal do Campeonato do Mundo pode ter "terríveis consequências".

Numa gravação ouvida e reproduzida pela agência Reuters, Ceferin pede "seriamente" a Infantino que não force uma votação, "pois poderia ter consequências terríveis para o futebol em geral".

"Não penso que seria sensato votar um tema assim. Não só porque haverá graves consequências que teremos de abarcar, mas também porque os acionistas, como clubes e Ligas, não têm voto e esta ideia é detrimental para a sua existência", avisa o presidente da UEFA.

Na terça-feira, Infantino reuniu-se por chamada com as 55 Federações nacionais da UEFA e a proposta para a realização de um Mundial de futebol a cada dois anos foi recebida com fortes críticas.

Dirigentes das Federações italiana, romena, alemã e portuguesa, entre outras, sublinharam que as alterações propostas pela FIFA serão prejudiciais para o futebol e criticaram o processo de consulta.

FPF fez sugestão alternativa

Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol, disse que uma ideia melhor seria a realização de um Mundial apenas com equipas que não se tivessem qualificado para a edição anterior.

"Mantém a sua palavra de que a FIFA só avançará com o projeto se não prejudicar ninguém?", questionou Craveiro, dirigindo-se a Infantino, que garantiu que consideraria a proposta do dirigente português:

"Temos de encontrar um entendimento. Não avançaremos com qualquer proposta se prejudicar alguém. O meu papel como presidente da FIFA é facilitar diálogo e propostas. Não sou eu que decido, são vocês."

Infantino acrescentou que "a porta está aberta para que sejam apresentadas outras propostas" sobre o futuro do futebol.

Espera-se que a FIFA emita um comunicado ainda esta quarta-feira.