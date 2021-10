Steve Bruce já não é treinador do recém-comprado Newcastle

O Newcastle United anunciou, esta quarta-feira, a saída de Steve Bruce do comando técnico, ao fim de mais de dois anos, "por mútuo acordo".

Uma saída que se previa, dada a posição complicada dos "magpies" na tabela da Premier League e a recente compra do clube por um consórcio saudita. O próprio Steve Bruce já admitira que receava ser despedido - pelo menos, conseguiu chegar ao jogo 1.000 como treinador.

Steve Bruce sai sem qualquer vitória nos nove jogos disputados, esta época, em todas as competições: quatro empates e cinco derrotas que levaram o Newcastle à penúltima posição do campeonato, com somente três pontos conquistados, e à eliminação precoce da Taça da Liga.

Em temporadas anteriores, no entanto, o treinador inglês, de 60 anos, mantivera o Newcastle distante da descida, a meio da tabela.

Em comunicado no site oficial, o Newcastle agradece a Steve Bruce "pela sua contribuição e deseja-lhe felicidades para o futuro". O treinador disse estar "grato (...) pela oportunidade de treinar um clube único".

O Newcastle refere que já está à procura de novo treinador, cujo nome será anunciado "a seu tempo". Até lá, o adjunto Grame Jones orientará a equipa, com grande parte da equipa técnica de Bruce, de forma interina.