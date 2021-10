Ludogorets – Sp. Braga. “Não há favoritos”

Claude Gonçalves considera que a partida do Sp. Braga “vai ser um jogo muito importante” para o Ludogorets, mas também para os arsenalistas. O luso-francês acrescenta: "Não há favoritos".

"Vai ser um jogo muito importante para nós, mas para o Sp. Braga também. É um jogo que temos de ganhar, jogando em casa, só temos de vencer o jogo", disse.

Segundo o antigo jogador do Gil Vicente, o Sp. Braga “é uma equipa muito forte coletiva e individualmente, tem jogadores muito bons, tem um treinador que é um dos melhores em Portugal e é uma equipa bem treinada”.

"Não há favoritos porque vai ser um jogo disputado. Eles têm vários jogadores bons, já vimos isso e teremos de ter atenção à equipa toda, tal como eles terão de ter cuidado com toda a nossa equipa."

O Estrela Vermelha lidera o Grupo F, com 6 pontos, o Sp. Braga é segundo com 3, seguindo-se o Ludogorets e o Midtjylland com um ponto.