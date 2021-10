Daka marca quatro à equipa de Rui Vitória

O Spartak Moscovo, de Rui Vitória, perdeu 3-4 contra o Leicester para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Destaque para o zambiano Patson Daka, que fez um “poker”, entre os 45 e os 79 minutos.

A equipa do técnico luso esteve a vencer por 2-0, mas não segurou a vantagem. Marcaram Sobolev (2) e Larsson.

Com este resultado, o Leicester subiu ao segundo lugar com quatro pontos, a dois do Legia (menos um jogo). Já o Spartak Moscovo está na terceira posição, com três pontos.