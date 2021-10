Treinador do Besiktas: "A sorte esteve do lado do Sporting"

Sergen Yalcin, treinador do Besiktas, acredita que a derrota por 4-1 com o Sporting é exagerada e fala em falta de sorte da sua equipa.

"O fator sorte esteve do lado do Sporting, o resultado não reflete o jogo disputado no campo. Não há nada a aprender com este jogo", disse o treinador turco, em conferência de imprensa.

O técnico assume a desilusão do percurso do Besiktas até agora na Champions, com três derrotas.

"Não foi o resultado que queríamos, estamos a fazer um trajeto muito difícil. As equipas não perdoam os erros. Tivemos hipóteses para virar o jogo, não tenho muito mais a dizer", diz.