Rafael Leão: "Era uma final para nós, mas o Porto foi superior o jogo todo"

Rafael Leão, avançado do AC Milan, assumiu que o FC Porto foi "superior o jogo todo", na vitória dos dragões por 1-0 na cidade Invicta.

"O FC Porto foi superior o jogo todo, não conseguimos impor o nosso jogo. Na primeira parte ainda conseguimos algumas ocasiões, mas o FC Porto foi superior o jogo todo e mereceu a vitória", disse, em declarações à Eleven Sports.

O internacional português diz que o jogo era uma final para o Milan, depois de duas derrotas a abrir a participação na Champions.

"Era uma final para nós. Encaramos este jogo como uma final com a esperança de passar no grupo no segundo lugar, mas não foi possível", prossegue.

Questionado sobre se o Milan ainda pode ter uma palavra a dizer no grupo, depois de três derrotas em três jogos, o avançado diz que a equipa italiana vai tentar disputar os pontos: "Vamos continuar a lutar. Estou cabisbaixo porque acreditávamos. Ainda faltam jogos para disputar, vamos a Madrid com o espírito de conseguir a vitória e trazer pontos".