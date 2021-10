Nagelsmann espera Benfica "sem medo" frente ao Bayern

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique, acredita que o Benfica vai jogar "sem medo" na receção ao campeão alemão. O técnico dos bávaros deixou elogios à equipa de Jorge Jesus.

"O Benfica é uma grande equipa de Portugal e tem tudo para jogar bom futebol e causar-nos problemas. Não penso que o Benfica tenha medo de nós. Vai atuar num estádio cheio com os seus adeptos. Além disso, o Benfica tem jogadores com experiência e um treinador com muita experiência", disse, em conferência de imprensa.

O jovem treinador de 34 anos deixou ainda elogios a Jorge Jesus, um treinador que admite seguir o trabalho.

"Tem um futebol atrativo. Não é jovem como eu, tem mais experiência. É interessante ver como continua a viver esta profissão com toda a sua paixão. É uma das pessoas que acompanho no futebol e estou entusiasmado por encontrá-lo", continuou.

O objetivo é somar nova vitória para seguir líder do grupo da Liga dos Campeões: "Queremos manter a estabilidade que mostrámos. Temos de nos impor, como temos feito até aqui. Temos de dar continuidade a esse trabalho, essa é a prioridade", termina.

O Benfica-Bayern de Munique joga-se nesta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.