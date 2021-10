Liverpool vence Atlético de Madrid no grupo do Porto

O Liverpool foi vencer por 3-2 em casa do Atlético de Madrid, esta terça-feira, na terceira jornada da Liga dos Campeões, e é líder do grupo B.

A formação de Klopp entrou com tudo no Wanda Metropolitano, conm golos de Salah, aos 8 minutos, e Naby Keita, aos 13.

Antoine Griezmann foi o herói e o carrasco do Atlético de Madrid. O francês igualou o marcador com um "bis" aos 20 e 34 minutos de jogo, sendo que o segundo golo foi assistido por João Félix.

Aos 52 minutos, Griezmann viu o vermelho direto por uma entrada grosseira e Salah marcou o golo da vitória aos 76 minutos, de penálti.

Com este resultado, Liverpool lidera as contas com nove pontos, seguido de FC Porto e Atlético, ambos com quatro pontos. O Milan está em apuros, ainda sem pontos somados.