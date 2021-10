Duas assistências de Jota na vitória do Celtic na Liga Europa

O português Jota brilhou na vitória caseira do Celtic, por 2-0, frente ao Ferencváros, para a fase de grupos da Liga Europa.

O extremo emprestado pelo Benfica assistiu os dois golos dos escoceses. O primeiro golo foi apontado aos 57 minutos por Furuhashi, depois de um passe longo de Jota.

Aos 81 minutos, o Celtic fechou a vitória, com golo de Turnbull, com mais uma assistência de Jota. Com este resultado, o Celtic soma os primeiros pontos no grupo G, e ocupa o terceiro lugar, atrás do Bayer Leverkusen, que soma seis pontos, os mesmos que o Bétis de Sevilha.

Jota, de 22 anos, continua à procura da afirmação ao mais alto nível. Emprestado pelas águias, leva três golos e cinco assistências em nove jogos disputados pelo Celtic.