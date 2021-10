Atenção, Sporting. Ajax goleia Dortmund em Amesterdão

O Ajax recebeu e goleou o Dortmund, por 4-0, na terceira jornada da Liga dos Campeões.

Um autogolo de Marco Reus deu início a um jogo em que nada correu bem à equipa alemã, aos 11 minutos de jogo. Daley Blind fez o segundo, aos 25 minutos de jogo, assistido por Haller.

Haller foi uma das grandes figuras do jogo, tendo assistido o segundo golo, aos 57 minutos de Antony, e ter fechado a goleada, aos 72 minutos de jogo.

Com este resultado, o Ajax soma o pleno de vitórias e lidera o grupo com 9 pontos. Dortmund é segundo com seis pontos e Sporting é terceiro com três. O Besiktas ainda não somou qualquer ponto.