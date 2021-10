Rafael Leão e o recuperado Bakayoko nos convocados do Milan para o Dragão

O AC Milan divulgou a lista de 18 convocados para o jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Apesar de poder ter 12 jogadores no banco de suplentes nos jogos da Champions, Stefano Pioli trouxe apenas 18 jogadores para o Porto.

De fora fica o avançado Ante Rebic, que não recupera de uma lesão. Bakayoko esteve em dúvida, mas recuperou a viaja para Portugal.

O internacional português Rafael Leão também integra a lista de convocados, tal como os restantes avançados Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Maldini.

O FC Porto-AC Milan joga-se no Estádio do Dragão, esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.