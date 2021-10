Piloto assume culpa pela morte de Emiliano Sala

O piloto David Henderson confessou ter tido responsabilidade na morte do futebolista Emiliano Sala, em janeiro de 2019. O britânico desempenhou o papel de intermediário para organizar o voo e delegou o serviço de transporte a um piloto sem licença.

Henderson admitiu em tribunal que era a sua função decidir quem iria pilotar o avião que levava Sala de Nantes para Cardiff, onde iria assinar pelo clube do País de Gales.

A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA) indiciou Henderson, de 67 anos, que hoje apresentou-se em tirbunal. David Ibootson, que também morreu no acidente, pilotou o avião com uma licença que tinha expirado dois meses antes do acidente.

Henderson vai agora ser julgado por ação negligente, acusação que negou em tribunal.