Daniel Ramos anula Hélder Cristóvão na estreia saudita

A estreia de Daniel Ramos, ex-treinador do Santa Clara, ao comando do Al Faisaly, do campeonato da Arábia Saudita, resultou num empate, sem golos, frente ao Al Hazm, do também português Hélder Cristóvão.

As duas equipas continuam coladas na classificação - o Al Faisaly em nono e o Al Hazm em décimo -, com os mesmos oito jogos, duas vitórias, quatro empates, duas derrotas, nove golos marcados e 10 golos sofridos.

O Al Taawon, de José Gomes, foi derrotado, por 3-0, pelo Al Fateh e continua no último lugar da Liga saudita, com apenas três pontos.