Bétis vence Aláves com Rui Silva e William Carvalho

O Bétis de Sevilha foi até ao terreno do Alavés vencer por 1-0, em jogo da nona jornada da La Liga.

Os internacionais portugueses Rui Silva e William Carvalho foram titulares e jogaram os 90 minutos.

O único golo do jogo surgiu aos 89 minutos de jogo, pela autoria de Borja Iglesias, aos 89 minutos de jogo, assistido por Joaquín.

Com este reusltado, o Bétis sobe ao oitavo lugar, com 15 pontos, enquanto que o Alavés segue em maus lençóis, no 19º posto, com 3 pontos somados.