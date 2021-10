Já são conhecidos os árbitros dos jogos de Sporting e FC Porto para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A UEFA nomeou o esloveno Slavko Vincic para apitar a partida dos leões diante do Besiktas (terça-feira, às 17h45).

Por sua vez, o FC Porto recebe o Milan no Dragão, às 20h00, com arbitragem do alemão Felix Brych.