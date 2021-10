Haaland regressou e bisou

O Borussia Dortmund venceu o Mainz, por 3-1, em partida da jornada 8 da liga alemã.

Erling Haaland, regressado de lesão, marcou dois golos dos “amarelos”, este sábado sem Raphael Guerreiro, lesionado.

O outro golo da equipa da casa foi apontado por Marco Reus. Já pelos forasteiros descontou Burkardt.

De recordar que o Borussia Dortmund é um dos adversários do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nos outros jogos deste sábado na Bundesliga destaque para o empate 1-1 do RB Leipzig (André Silva começou no banco e entrou aos 67’) diante do Friburgo.