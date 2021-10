Uribe e Luis Díaz titulares no empate da Colômbia

Os portistas Matheus Uribe e Luis Díaz foram titulares no empate entre a Colômbia e o Equador, sem golos.

Apesar de terem começado de início, Uribe teve mais descanso e foi o primeiro a ser substituído, aos 59 minutos de jogo.

Aos 98 minutos de jogo, Yerry Mina marcou aquele que seria o golo da vitória para os colombianos, mas acabou por ser invalidado por mão do defesa-central após consulta ao VAR.

Com este resultado, a Colômbia falhou o "assalto" ao terceiro lugar, que é ocupado precisamente pelo Equador, a surpresa da qualificação para o Mundial até agora. Um ponto separa as duas equipas: Equador tem 17 pontos e a Colômbia tem 16, os mesmos do que o Uruguai.