Sterling quer sair do Manchester City e jogar fora da Premier League

O internacional inglês Raheem Sterling está disponível para sair do Manchester City. O extremo de 26 anos diz que apenas conhece a Premier League e está disposto a um novo desafio no estrangeiro.

"Se existisse a possibilidade de ir para outro país, estaria disponível neste momento. Como inglês, só conheço a Premier League. Sempre soube que um dia gostaria de jogar no estrangeiro e ver como me safaria nesse desafio2, disse, ao Financial Times.

Sterling começou a carreira no Liverpool e está no Manchester City desde 2015. Em sete temporadas nos "citizens", Sterling soma 115 golos em 302 jogos disputados.

O extremo tem contrato apenas por mais duas temporadas com o City, até 2023. Esta época, tem perdido protagonismo e sido menos vezes titular, mas garante que não se queixa.

"Não sou umapessoa de reclamar e não vou tornar isso um problema maior do que realmente é. Faço o que é preciso e continuo com o meu trabalho. Estou focado em jogar regularmente e marcar golos", atira.