Selecionador do Paraguai despedido após goleada na Bolívia

A Federação do Paraguai anunciou, em comunicado, o despedimento do selecionador Eduardo Berizzo, que estava no cargo desde 2019.

O Paraguai está no oitavo lugar da qualificação sul-americana para o Mundial 2022,com 12 pontos, a quatro de um lugar de "play-off". Os recentes maus resultados foram a gota de água para a saída do argentino.

A seleção paraguaia perdeu na Bolívia por 4-0 e no Chile por 2-0, para além de um empate sem golos com a argentina.

Berizzo pegou na seleção em 2019 e esteve na fase final da Copa América, onde passou a fase de grupos e caiu nos quartos de final frente ao Peru, nos penáltis.

Ao longo da carreira, Berizzo conta com passagens pelo Athletic Bilbau, Sevilha, Celta de Vigo, O'Higgins e Estudiantes.