O Hoffenheim abriu as festividades da oitava jornada do campeonato alemão com uma goleada, por 5-0, ao Colónia, esta sexta-feira.

Ihlas Bebou estabeleceu, com um bis aos 31 e 49 minutos, as bases da vitória. Dois minutos depois, Christoph Baumgartner ampliou. Dennis Geiger e Stefan Posch engordaram o placard aos 74 e 87 minutos.

O Hoffenheim sobe, à condição, ao oitavo lugar da Bundesliga, com 11 pontos, menos um do que o próprio Colónia, sétimo classificado.