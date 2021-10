Guardiola responde a Sterling. "Se não está satisfeito, deverá tomar a sua decisão"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, sugere que Raheem Sterling deverá sair do clube, caso não esteja satisfeito com o seu atual estatuto e falta de titularidades nesta temporada.

"Não consigo assegurar quantos minutos vão jogar. Devem falar em campo, esse é o melhor momento. Quero que ele e que todos estejam felizes no clube. Se não for o caso, são livres de tomar as decisões que são melhores para eles", disse, em conferência de imprensa.

O técnico reconhece que não estava a par das declarações de Sterling, assim como o clube também não estaria informado,.

Ainda assim, Guardiola espera contar com Sterling e que o internacional inglês seja um jogador importante na época.

"Ele é nosso jogador e espero que vá continuar a ser importante para nós. Ele quer mais tempo de jogo, como quer o Riyad Mahrez. Todos se queixam quando não joga. O Cancelo também se queixa quando não joga. Alguns queixam-se porque querem jogar todos os jogos", termina.

O extremo tem contrato apenas por mais duas temporadas com o City, até 2023. Sterling começou a carreira no Liverpool e está no Manchester City desde 2015. Em sete temporadas nos "citizens", Sterling soma 115 golos em 302 jogos disputados.