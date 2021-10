Danilo Pereira inicia reviravolta do PSG frente ao Angers

Danilo Pereira foi decisivo, esta sexta-feira, na vitória do Paris Saint-Germain, por 2-1, sobre o Angers, a contar para a Liga francesa.

O Parque dos Príncipes ficou em choque durante mais de meia hora, devido ao golo de Angelo Fulgini aos 36 minutos. Contudo, ao minuto 69, de cabeça, Danilo Pereira fez o empate, assistido por Kylian Mbappé.

Aos 87 minutos, na sequência de uma mão na área, o próprio Mbappé converteu uma grande penalidade e consumou a reviravolta do PSG.

Danilo foi titular, ao passo que o outro internacional português dos parisienses, Nuno Mendes, candidato ao Golden Boy, não saiu do banco.

Esta vitória cimenta a liderança isolada do PSG no campeonato, com 27 pontos. Mais nove pontos do que o segundo, o Lens, que tem menos um jogo, e mais 11 do que o Nice, terceiro com menos dois encontros.