Brasil goleia Uruguai com "bis" de ex-Sporting

O Brasil goleou o Uruguai, por 4-1, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Neymar abriu o marcador logo aos 10 minutos de jogo, seguido de um "bis" de Raphinha, antigo jogador do Sporting. O extremo do Leeds marcou aos 18 e aos 58 minutos de jogo.

Luis Suárez viria a reduzir para os uruguaios, aos 77 minutos, antes de Gabriel Barbosa fechar a contagem em 4-1, as 83 minutos de jogo. Neymar assistiu dois dos golos.

No Uruguai, Coates foi titular, enquanto que Darwin Nuñez não saiu do banco de suplentes. No Benfica, Lucas Veríssimo foi titular.

Com este resultado, o Brasil continua em primeiro lugar isolado da qualificação para o Mundial 2022, com 31 pontos, seguido da Argentina com 25 pontos somados. O uruguai ocupa o 5º lugar, de "play-off", com os mesmos pontos do que a Colombia.