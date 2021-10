Besiktas perde para o campeonato antes de receber o Sporting

O Besiktas, adversário do Sporting na próxima jornada da Liga dos Campeões, perdeu, esta sexta-feira, no terreno do Istambul Basaksehir, por 3-2, a contar para a nona jornada do campeonato da Turquia.

Stefano Okata adiantou a equipa da casa a terminar a primeira parte, enquanto Alex Teixeira empatou aos 59 minutos. No entanto, aos 83 e 85 minutos, Okata (bis) e Fredrik Gulbrandsen garantiram a vitória do Basaksehir. O Besiktas ainda reduziu, por intermédio de Michy Batshuayi, para lá dos 90, mas já não conseguiu resgatar o ponto.

O Besiktas perde, assim, a oportunidade de assaltar a liderança. Continua em terceiro, com 17 pontos, menos dois do que o Fenerbahçe, que lidera, e menos um do que o Trabzonspor, segundo, ambos com menos um jogo.

O Besiktas-Sporting, da terceira jornada do grupo C da Champions, está marcado para terça-feira, às 17h45, em Istambul. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.