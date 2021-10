Rogério Ceni volta a casa para treinar o São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação do treinador Rogério Ceni, depois da saída de Crespo do cargo.

Esta será a segunda experiência da lenda do clube no comando técnico. Ceni arrancou carreira de treinador precisamente no São Paulo, em 2017, mas a experiência não correu bem.

Seguiu-se o Fortaleza, onde venceu a Série B, Cruzeiro e Flamengo, onde conquistou o campeonato na temporada passada. Foi despedido esta época e regressa ao clube onde fez história como jogador.

Ceni, conhecido por marcar livres e penáltis, marcou 129 golos em 1197 jogos pelo São Paulo.

"Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de saída, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa", disse o Presidente Julio Casares.