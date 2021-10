Simeone: "Vou ao cinema e penso se vai jogar o João Félix ou Correa"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, admite que até no cinema pensa se deverá jogar de início com João Félix ou Ángel Correa. Em entrevista ao jornal "Olé" da Argentina, o técnico admite pensar sobre futebol 24 horas por dias.

"O futebol são as 24 horas do dia, mas é impossível fugir das distrações. Se vou ao cinema. O filme dura uma hora e meio e e pode ser muito bom, mas quando está mais parado, começo a pensar se vou jogar com o João Félix ou com o Correa. A minha forma de relaxar é imaginar como posso montar a equipa", disse.

Simeone está na sua 11ª temporada no Atlético de Madrid. Durante o percurso venceu dois campeonatos, duas Ligas Europa, duas Supertaças Europeias, uma Copa do Rei e uma Supertaça.

"O crescimento do clube foi enorme e continuamos à procura de mais no nosso projeto. Temos um estádio fantástico, mas agora precisamos de um centro de treinos nosso. Temos agora condições que antes não tinhamos", atira.