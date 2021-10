Sete jogos sem vencer para Abel Ferreira depois de empate com o Bahia

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou em casa do Bahia, sem golos e caiu para o quarto lugar do Brasileirão.

O marcador não mexeu e complicou-se com a expulsão de Wesley já perto do final, aos 83 minutos de jogo.

Com este resultado, o Palmeiras soma sete jogos seguidos sem vencer e caiu para o quarto lugar, depois das vitórias do Flamengo e RB Bragantino. O campeonato é liderado pelo Atlético Mineiro, com mais 13 pontos do que o Palmeiras.

No final do jogo, Abel Ferreira deixou randes críticas ao calendário apertado, que considerou "desumano".

"Faltou capacidade física. Os rapazes, mais uma vez, tentaram e esforçaram-se. É desumano o que fazem com os jogadores aqui. Ficamos sem mais dois jogadores hoje. É insana a quantidade de jogos e vamos ver como acabamos o campeonato com a quantidade de jogos que temos"