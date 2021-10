Luís Campos pode ser o novo diretor desportivo do Newcastle

Luís Campos poderá ser o próximo diretor desportivo do Newcastle, de acordo com a "Sky Sports".

O português deixou o projeto do Lille na última temporada e está a ser associado ao Newcastle, que foi comprado pelo fundo da Arábia Saudita.

Amanda Staveley, à frente do novo projeto do Newcastle, quer que o clube lute pelo título da Premier League nos próximos cinco anos e o diretor desportivo português poderá ser a cara do projeto.

Luís Campos está atualmente fora do ativo, depois de ter deixado o projeto do Lille, que liderou entre 2017 e 2021 e que terminou com a conquista do título.

Antes, Luís Campos tinha estado ainda como diretor desportivo do Mónaco, onde também foi campeão francês, nos únicos dois títulos que o PSG deixou escapar na última década.