Lucas Hernández condenado a um ano de prisão

Um tribunal de Madrid deu ordem de prisão para o internacional francês Lucas Hernández por um ano, por violar uma ordem de restrição.

O defesa do Bayern de Munique foi intimado a comparecer em tribunal a 19 de outubro, às 11h00, para cumprir o ano de cadeia.

O caso remonta inicialmente a 3 de fevereiro de 2017, quando Lucas Hernández, na altura no Atlético de Madrid, e a esposa, Amelia de la osa Lorente, cometeram um crime de vilência familiar na rua.

O tribunal condenou os dois a 31 dias de serviço comunitário e Lucas Hernández ficou proibido de abordar ou comunicar com a companheira durante seis meses. Ainda assim, os dois foram em lua de mel e foram detidos no regresso a Espanha.

O Ministério Público espanhol pediu um ano de prisão para o jogador, que foi agora sentenciada, devido à quebra da ordem de restrição.

Os advogados do jogador do Bayern de Munique já apresentou recurso, mas Lucas Hernández terá mesmo de se apresentar em tribunal no dia 19 para cumprir cadeia.