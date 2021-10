Scolari despedido do comando técnico do Grémio

Luiz Felipe Scolari foi demitido do comando técnico do Grémo, na sequência dos mais resultados desportivos da equipa.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após reunião esta noite, chegou a um comum acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para o encerramento do vínculo. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia", pode ler-se.

Scolari tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, com 385 jogos a treinar o clube. O presidente do clube, Romildon Bolzan, admite a desilusão com os resultados.

"Há um ambiente de desilusão de todos nós. Não é o momento de falar sobre isso. Não temos que falar sobre isso agora. Estamos tristes. Nestas horas fica-se calado, recolhe-se e no dia seguinte verifica-se o que se vai fazer", disse.

Scolari chegou ao Grémio em julho, depois da saída de Thiago Nunes. Em 21 jogos disputados, venceu apenas nove vezes. O treinador deixa o Grémio no 19º e penúltimo lugar do Brasileirão, em zona de despromoção.