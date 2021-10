Maximiano na lista do Barcelona

Luís Maximiano está no radar de interesse do Barcelona, escreve o jornal "Mundo Deportivo".

O guarda-redes de 22 anos tem estado em destaque no Granada, onde assumiu a titularidade. Maximiano deixou o Sporting no final do mercado de transferências, sem espaço nas opções de Rúben Amorim, e volta a destacar-se.

De acordo com a publicação, o Barcelona já tinha prestado atenção ao guarda-redes português quando este assumiu a titularidade na época 2019/20. A chegada de Adán tirou espaço a Max, que disputou apenas cinco jogos no ano passado.

O Barcelona tem em Ter Stegen o seu número um, mas o brasileiro Neto deverá deixar o clube no futuro. Por isso, Maximiano está na lista de possíveis reforços para a próxima temporada.